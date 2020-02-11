شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة الترجي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى الترجى التونسى، اليوم الثلاثاء، عن قائمته النهائية لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية مع الترجى التونسى بطل دورى أبطال إفريقيا، يوم 14 فبراير الجارى، في مباراة السوبر الإفريقى.

ووجه الترجى الرياضى التونسى الدعوة لـ 22 لاعبًا في ظل غياب المدافع عبدالقادر بدران بسبب الإصابة، حيث يجرى الفريق آخر مران الساعة 11 صباحًا في تونس قبل السفر إلى الدوحة لملاقاة الزمالك.

وضمت قائمة الترجى معز بن شريفية، ورامى الجريدى، وصدقى الدبشى، وسامح الدربالى، وإيهاب المباركى، وإلياس الشتى، وحسين الربيع، وأمين بن حميدة، وشمس الدين الذوادى، وخليل شمام، ومحمد على اليعقوبى، وفوسينى كوليبالى، ومحمد على بن رمضان، ومحمد أمين المسكينى، وكوامى بونسو، وعبدالرؤوف بن غيث، وفادى بن شوق، وبلال بن ساحة، وحمدو الهونى، ومحمد على بن حمودة، وطه ياسين الخنيسى، وإبراهيما واتارا.