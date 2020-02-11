شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجانا»: الزمالك لديه فريق بطولات والسوبر هديتنا للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الكروى الأول فى الدوحة، أن المارد الأبيض جاهز لمواجهة الترجى التونسى، بطل إفريقيا فى مباراة السوبر الإفريقى، مشيرا إلى أنه لا صوت يعلو داخل البعثة فوق صوت السوبر والفوز به وإهدائه للجماهير البيضاء ومجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، الذى وفر للاعبين والجهاز الفنى كل عوامل النجاح ولم يتوان فى دعم ومساندة الفريق ماديا ومعنويا قبل المباراة.

وأشار رئيس البعثة إلى أن التركيز والاحتفاظ بالهدوء طوال مباراة الترجى فى موقعة الجمعة المقبل سلاح لاعبى الزمالك لحسم المباراة، مؤكدا أن اقتناص لقب السوبر الإفريقى سيفرق كثيرا بشكل إيجابى على مسيرة الأبيض محليا وإفريقيا، وقال: لدينا شهر فاصل وحاسم على المستويين المحلى والإفريقى، ولابد من أن يظهر المعدن الحقيقى للاعبين وأن تلعب خبراتهم دورا كبيرا فى مثل هذه المباريات.

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وشدد تيجانا الكرة المصرية على أن مباراة السوبر الإفريقى لها أهمية خاصة، خصوصا أنها غائبة عن القلعة البيضاء منذ ١٧ سنة تقريبا منذ آخر مرة توج فيها الزمالك باللقب نسخة ٢٠٠٣ بعد فوزه على الوداد المغربى بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للفريق فى تحقيق اللقب.

وأكد يوسف أنه فرض نظاما انضباطيا صارما فى الفندق والتدريبات للحفاظ على حالة التركيز العالية التى دخلها اللاعبون منذ وطأت أقدامهم العاصمة القطرية، بحثا عن اقتناص لقب السوبر الإفريقى الرابع فى تاريخ القلعة البيضاء، بعدما توج بثلاث نسخ سابقة أعوام 1994 على حساب شقيقه الأهلى بهدف أيمن منصور، و1997 على شقيقه المقاولون بركلات الجزاء 4-2، و2003 على الوداد المغربى 3-1، فيما خسر اللقب عام 2001 أمام هارتس أوف أوك الغانى. ويخوض الزمالك المباراة بوصفه بطلا للكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخه الموسم الماضى على حساب نهضة بركان المغربى، فيما حصد الترجى التونسى لقب دورى أبطال إفريقيا للعام الثانى على التوالى.

وشدد رئيس البعثة على أن لاعبى الزمالك تعاهدوا على القتال داخل الملعب من أجل إسعاد جماهيرهم بالفوز على الترجى وإحراز لقب السوبر الإفريقى الغائب عن دولاب القلعة البيضاء منذ 17 عاما.. وهو ما أكده اللاعبون فى الجلسة التى سبقت السفر إلى الدوحة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، فى وجود الثنائى أحمد مرتضى، عضو المجلس، وأمير مرتضى، المشرف على الكرة، الذى طالبهم باللعب برجولة ورغبة فى الفوز، وأن المهم هو أداء كل ما لديهم من جهد وعرق لتحقيق اللقب.