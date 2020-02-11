شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعقد جلسة عاجلة لمناقشة أزمة التسريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، عقد جلسة عاجلة يوم الجمعة المقبل، وذلك من أجل مناقشة التسريبات الأخيرة التى طالت العديد من المسؤولين.

وكشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن الكاف قرر عقد جلسة يوم الجمعة المقبل، من أجل الرد على كل هذه الاتهامات، فى العاصمة القطرية «الدوحة» على هامش لقاء السوبر الإفريقى المرتقب بين ناديى الزمالك المصرى والترجى التونسى.

وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، يقوم بمتابعة الوضع عن كثب خلال الفترة الحالية من أجل اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن.

وكان موقع «فيفا كولونيس» كشف عددا من التقارير، تظهر اكتشاف وجود نقص مالى، تصل قيمته إلى 24 مليون دولار أمريكى، فى حسابات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، أُنفقت من دون مستندات، مطالبة بالأوراق الرسمية الخاصة بهذه القيمة المالية الضخمة.

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وبحسب الموقع، فإن موظفى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، المحسوبين على رئيس الاتحاد الإفريقى أحمد أحمد، لم يقوموا بتوفير المستندات المتعلقة بهذه الأموال، وجرى التخلص منها، قبل أن يستعين «فيفا» بمراقبين قانونيين رصدوا العمليات المالية، ومنها الإنفاق على رحلات ليس لها علاقة بكرة القدم، بخلاف سداد 20 ألف دولار لأكثر من رئيس اتحاد داخل القارة «السمراء» عبر حساباتهم الشخصية.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، قد أكد أنه سيستمر فى الإصلاح الهيكلى الذى يقوم به، رغم محاولات البعض لعرقلته من خلال الصحافة، حسب وصف بيان كاف، مشيرًا إلى أن اللجنة التنفيذية تحتفظ بحقها الكامل فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع مروجى الادعاءات غير الصحيحة، التى لا أساس لها من الصحة، وتم تداولها على مدار الأيام الأخيرة عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعى.

وقال كاف فى بيانه الرسمى: «إداركا منا لأوجه القصور فى إدارة شؤون الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وما يحمله الكاف من إرثٍ ثقيل لأكثر من ثلاثين عامًا، فقد وافقت اللجنة التنفيذية بـ(كاف)، على إطلاق مراجعة عامة فى 11 إبريل من العام الماضى 2019، لمدة ستة أشهر بناءً على طلب من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، لتسريع الإصلاحات.

وأضاف «كاف» فى بيانه: «تم اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية، قبل، وأثناء مدة الستة أشهر، بالمشاركة مع (فيفا)، فيما يتعلق بالحوكمة، والإدارة اليومية لشؤون الكاف، ولذلك فسوف نستمر فى طريق الإصلاح، لنواكب أفضل المعايير الدولية».

وشدد «كاف» على أن تغيير ما كان يحدث على مدار عدة عقود ماضية، لا يمكن أن يتحقق فى غضون بضعة أسابيع، مؤكدًا عزم اللجنة التنفيذية على الانتهاء من التطوير والهيكلة، خلال فترة ولايتها.