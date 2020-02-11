شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة تلخص تاريخ الزمالك في السوبر الأفريقي: أرقام قياسية بالجملة للفارس الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة تترقبها جماهير الكرة العربية والأفريقية، والتي تجمع الزمالك بالترجي التونسي، مساء الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة،على لقب كأس السوبر الأفريقي نسخة 2020.

ويخوض ممثل مصر اللقاء بصفته بطلاً للكونفدرالية في نسختها الماضية، بينما يشارك الترجي في السوبر عقب تتويجه لدوري الأبطال.

ونرصد من خلال التقرير التالي 15 معلومة عن تاريخ الزمالك في السوبر الأفريقي

1 – الزمالك هو أول فريق مصري يُتوج بلقب السوبر الأفريقي، والنادي المصري الوحيد الذي حاذ على اللقب خلال القرن الماضي.

2 – الزمالك هو أول فريق عربي يحقق لقب السوبر الأفريقي، وذلك بعد التفوق على مواطنه الأهلي في عام 1994 بهدف نظيف في لقاء جوهانسبورج.

3- يعتبر الزمالك هو النادي الوحيد الذي تمكن من حصد السوبر على حساب إثنين من مواطنيه بالظفر به في 1994 على حساب الأهلي و1997 في مواجهة المقاولون العرب.

4 – الزمالك كان أول فريق في القارة السمراء يحتفظ بلقب السوبر الأفريقي مدى الحياة بعد التتويج به في 3 نسخ أعوام 1994 و1997 و2003.

5 – لقاءالجمعة يمثل المشاركة الخامسة للزمالك في السوبر الأفريقي، فتُوج باللقب في 3 مرات وتعثر في مرة وحيدة كانت في نسخة 2001 أمام هارتس أوك أوك الغاني بالخسارة بهدفين.

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6 – الزمالك هو أول نادي في أفريقيا يحقق لقب السوبر خارج حدود وطنه، حيث حقق أفريكا سبورت أول سوبر أفريقي وسط أنصاره في عام 1993.

7 – الزمالك يأتي في المركز الثاني من حيث التتويج بلقب السوبر الأفريقي برصيد 3 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي، وذلك خلف الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ 6 تتويجات.

8 – سجل الزمالك 4 أهداف في كأس السوبر الأفريقي وسكنت شباكه 3 أهداف، وجاءت الرباعية بأٌقدام 4 لاعبين هم أيمن منصور وحازم إمام ومحمد عبدالواحد وعبدالحليم على.

9 – حقق الزمالك اللقب مرة وحيدة اثر ركلات الترجيح وذلك على حساب مواطنه المقاولون في عام 1997 بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل السلبي.

10 – الزمالك حقق لقبه الأول على حساب الأهلي في أول نهائي للسوبر يجمع فريقين من بلد واحد، وشهدت نسخة 2008 النهائي الثاني لفريقين من بلد واحد بمواجهة جمعت النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.

11 – مدرب محلي قاد الزمالك لأول لقب للسوبر في عام 1994 هو الراحل محمود الجوهري.

12 – ثنائي أجنبي قاد الزمالك فنياً لتحقيق لقبي السوبر في عام 1997 الألماني فيرنر وفي 2003 البرازيلي كابرال.

13 – الزمالك كان الفريق الأكثر تتويجاً بلقب السوبر الأفريقي مع نهاية القرن الماضي برصيد 3 ألقاب متفوقاً على جميع أندية القارة.

14 – الفوز بنتيجة 3/1 هي الأكبر لمصلحة الزمالك في تاريخه بكأس السوبر الأفريقي وهو الذي تحقق على حساب وداد المغرب في عام 2003 بملعب القاهرة.

15 – مواجهة الزمالك والترجي تحمل الرقم 4 للمباريات المصرية التونسية التي جمعت الطرفين على لقب السوبر ونجح المصريون في المرات الثلاثة في حصد اللقب من خلال تفوق الأهلي على حساب كل من الصفاقسي في 2009 و2014 والنجم في 2007.