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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يتحرك لإغراء ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
كشف الإعلامي إدواردو إندا لبرنامج "تشيرنغيتو" الإسباني أن هناك تحركات من قبل باريس سان جيرمان لإغراء قائد برشلونة ليونيل ميسي للإنضمام إلى صفوفه.
وصرح إندا للبرنامج: "هناك تحركات لإغراء ميسي، هو يريد اللعب مع نيمار، ويبدو أن برشلونة لا يمتلك الأموال الكافية لإعادة الدولي البرازيلي".
وأضاف الإعلامي: "الدولي الأرجنتيني سيكون حريصًا للغاية على اللعب بجوار كيليان مبابي أيضًا، مع ثلاثية ميسي ونيمار ومبابي، سيكون باريس سان جيرمان صاحب أحد أقوى خطوط الهجوم في تاريخ كرة القدم".
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، إلا أنه يملك حق الرحيل الصيف المقبل.
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