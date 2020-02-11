كوتينيو: لست متفاجئا من نجاح ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

كشف لاعب ​بايرن ميونيخ​ فيليب ​كوتينيو​ أنه لم يفاجأ برؤية ​ليفربول​ يحلّق هذا الموسم، لكنه يصر على أنه لا يندم على مغادرة أنفيلد.



وقال كوتينيو: "ليفربول محلق ولا يفاجئني. لقد رأينا ذلك بالفعل العام الماضي عندما فاز بدوري أبطال أوروبا، لكنني أيضًا لست مندهش بسبب تشكيلتهم الرائعة ومدربهم. أنا سعيد جدًا لهم، لأن لدي العديد من الأصدقاء هناك، زملائي السابقين في الفريق، لذلك أنا سعيد جدًا لهم، لكن هذا كل شيء".

وأضاف: "أنا لا أنظر إلى الوراء. لقد سلكت طريقًا آخر، والآن أنا في رحلة أخرى، تمامًا مثل أي شخص آخر. أنا أركز بالكامل، تمامًا مثلهم، على الوصول إلى أحلامي. أنا سعيد بما فعلته في الماضي، والآن لا يمكنني إلا أن أتطلع إلى الأمام".