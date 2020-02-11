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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادارة روما توجّه تحذيرات إلى زوجات اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية أن إدارة نادي روما وجهت تحذيرًا إلى زوجات اللاعبين على عدم نشر صور تجمعهن مع زوجاتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة الحرجة كي لا يثرن غضب الجماهير.
ويعيش روما فترة صعبة منذ بداية العام الجديد، بعد الخسارة أمام تورينو ويوفنتوس وبولونيا على ملعب الأولمبيكو، والخسارة أمام ساسولو خارج الديار، والخروج من بطولة كأس إيطاليا على يد يوفنتوس. إعلان
ويستعد الجيالوروسو يوم السبت المقبل لمواجهة أتالانتا صاحب المركز الرابع والذي يبتعد عنه بفارق 3 نقاط.
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