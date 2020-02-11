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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوتينيو يبلغ برشلونة قراره النهائي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
أبلغ اللاعب الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الاسباني المعار الى بايرن ميونيخ الالماني ادارة الفريق الكتلوني رغبته في البقاء بصفوف الفريق البافاري بعد انتهاء فترة اعارته.
الفريق البافاري لم يحدد موقفه من شراء عقد كوتينيو من البارسا لكنه من غير المتوقع أن يدفع 120 مليون يورو لشراء البرازيلي. إعلان
اخر الاخبار الصحفية اكدت أن سعر كوتينيو قد ينخفض إلى 80 مليون يورو بعد ان خاض البرازيلي 27 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل 7 أهداف.
يذكر ان اندية باريس سان جيرمان الفرنسي ومان يونايتد الانكليزي مهتمان بالتعاقد مع نجم ليفربول السابق.
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