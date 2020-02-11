انشيلوتي يشرح أسباب شعوره بالراحة مع ايفرتون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

أعرب المدرب الايطالي ​كارلو أنشيلوتي​ عن سعادته الكبيرة في صفوف نادي إيفرتون بعدما إنضم إليه عقب إقالته من تدريب نادي نابولي في شهر كانون الأول الماضي.

Advertisements

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة كوريري ديلا سيرا: "بعد إقالتي من تدريب نابولي لم أرغب في البقاء من دون فريق، لم أرغب في الحصول على راتب من دون عمل". إعلان

وأضاف: "أنا سعيد جدا هنا، ليفربول مدينة ليست كبيرة، ليست كباريس أو لندن، لا تحتاج أن ترتدي بدلة رسمية كي تذهب إلى العشاء، في مدريد نفس الحالة عشتها".

وتابع: "هنا في إنكلترا لا تشعر بالإهانة، في إيطاليا تشعر أحيانا أن الجماهير تكرهك بسبب تغييرك للفرق، هناك يجلس شخص خلف المقعد لمدّة 90 دقيقة وهو يتهكّم ويتيقأ عليك، هنا لا يوجد هذا النوع".