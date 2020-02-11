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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديمبيلي يخضع لعملية جراحية وبرشلونة يكشف مدة غيابه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
أعلن نادي برشلونة أن اللاعب عثمان ديمبيلي سيغيب لمدة ستة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة بسبب إصابة في أوتار الركبة.
وكان اللاعب الدولي الفرنسي، 22 عامًا، في طريقه للعودة إلى لياقته البدنية الكاملة بعد إصابة أخرى في الفخذ عندما انسحب من التدريب الأسبوع الماضي.
وقد عانى ديمبيلي من العديد من الإصابات في ساقيه منذ انضمامه إلى برشلونة من دورتموند عام 2017، ولعب ثلاث مباريات كاملة فقط هذا الموسم، وغاب عن 63 مباراة في جميع المسابقات التي يشارك فيها برشلونة بسبب الإصابة.
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