شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يكشف تفاصيل اتصالاته بحسام الزناتى حول مواعيد مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها مع حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات، مؤكدًا إنه حصل على وعد بعدم خوض الفريق أي مباراة في الدورى بين مباراتي الترجي بدورى أبطال أفريقيا، باستثناء مباراة القمة.

أضاف أمير في تصريحاته لقناة الزمالك: "الزناتى أكد لي أن المباراة الوحيدة التي سنخوضها بين مواجهتى الترجى التونسى هي مواجهة الأهلي المؤجلة من الدور الأول بالدورى".

تابع المشرف على الكرة بالزمالك، إنه في حالة إن رأينا فائدة في تأحيل مباراة القمة، سنتواصل مع الأهلى ونتفق الإداراة تقرر في ذلك الوقت،

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وعن تحديد الزمالك يوم 29 من شهر فبراير الجارى موعدًا لمواجهة الترجى في ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، أكد أمير مرتضى أن إدارة القلعة البيضاء أرسلت الطلب للاتحاد الأفريق إلا أن الكاف في النهاية هو المنوط بتحدبد الموعد، والجهات الأمنية مسئولة عن تحديد ملعب المباراة، لافتًا إلى أن الزمالك لم يتسلم أي اخطار رسمي بموعد مواجهة الترجى سواء يوم 28 أو 29 من الشهر الجارى.

وأعلن الاتحاد الأفريقى "كاف" عن الطاقم التحكيمى لمباراة الزمالك والترجى التونسي بكأس السوبر الأفريقى المقرر لها 14 فبراير الجارى. ويتكون الطاقم التحكيمى من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعا.

ويتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا، طاقم تقنية الفيديو "الفار" سيتكون من الزامبى جانى سيكازوى، والجزائرى مصطفى غربال والأنجولى جيرسون دوس سانتوس.