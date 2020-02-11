شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستقر على إحالة باهر المحمدي للتحقيق فور عودته من ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان علي تحويل باهر المحمدي كابتن الفريق للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادي فور عودته من المانيا .

وعلم "الخليج 365" أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدي بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه

ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب تنفيذا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق خاصة أن سفر المحمدي جاء قبل ساعات من المباراة الهامة أمام الرجاء المغربي

وفجر مصدر مسؤول بمجلس إدارة النادي الاسماعيلي مفاجأة مدوية بتأكيده أن ناديه لايعلم شيئا عن سفر باهر المحمدي كابتن الفريق لألمانيا

وقال مصدر في مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع":" فوجئنا بسفر باهر المحمدي لألمانيا اليوم دون علم النادي ولا نعلم كيف حصل علي جواز سفره "

ويضيف نفس المصدر :" الجهاز الفني فوجىء بغياب اللاعب وتاكدنا أنه لم يحصل علي إذن من رئيس النادي "

وتابع :"المحمدي أعلن المقربين منه أنه سافر لألمانيا بموافقة مجلس الاسماعيلي وهذا لم يحدث"

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ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة العربية على استاد الإسماعيلية بداعى الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى

وبدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، تحضيرا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد القادم فى إطار جولة الذهاب لدور الأربعة بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران بدأ باجتماع الجهاز الفنى مع اللاعبين تم خلاله حث اللاعبين على ضرورة الخروج من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلى واستعادة فى البطولة العربية.

وشدد الجهاز خلال حديثه على ضرورة بذل كل لاعب أقصى مالديه سعيا لاسعاد الجماهير التى ستتواجد بالالاف فى المدرجات وخلف الشاشات.

المران شهد حصول بعض اللاعبين على راحة فيما خاض باقى اللاعبون تدريبات خططية اشتملت على سرعة التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الخالية بالنسبة للمنافس.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات من شأنها تدارك وإصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المواجهتين الماضيتين بالمسابقة المحلية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث حرص الجميع على التألق من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى فى الحصول على مقعد بتشكيلة المباراة.