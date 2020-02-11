شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على المقاولون بهدفين في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز محمد حمدى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 36 مستغلاً الأخطاء الساذجة من خط دفاع ذئاب الجبل وحارس مرماه، ثم أحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 39 بسبب أخطاء دفاعية أيضًا. وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: المهدي سليمان ، خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عما دونجا- أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة، خط الهجوم: جون أنطوي. Advertisements وضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حسن شاهين في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري. ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.

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