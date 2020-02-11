البحرين تهيمن على ألعاب القوى بـ 13 ميدالية ذهبية و4 فضيات وبرونزية

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تصدر النادي الأهلي البحريني منافسات بطولة العاب القوى بعد أن حصد 18 ميدالية ملونة، 13 ذهبية و4 فضيات وبرونزية، فيما نال نادي الشارقة الرياضي للمرأة المركز الثاني بمجموع 18 ميدالية ملونة توزّعت بين 6 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات، وحل نادي الفتاة الرياضي الكويتي في المركز الثالث برصيد 11 ميدالية منها 1 ذهبية، و4 فضيات، و6 برونزيات.

وحقق نادي البشائر العماني المركز الرابع بـ4 ميداليات ذهبية، وفضية وبرونزيتين، ونال فريق جامعة الأميرة نورة من السعودية المركز الخامس برصيد 4 ميداليات تنوعت ما بين 3 فضيات، وبرونزية، فيما حصل نادي الإمارات الثقافي على المركز السادس بـ4 ميداليات تنوعت ما بين فضية و3 برونزيات، ونال نادي سانتا أفريكا من جزر القمر المركز السابع والأخير بميدالية فضية واحدة.

جاء ذلك خلال ختام المنافسات الختامية التي أقيمت أمس (الإثنين) على ميدان نادي الثقة للمعاقين، ضمن النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة وتختتم منافساتها اليوم الأربعاء.

وشهد اليوم الختامي حصول النادي الأهلي البحريني على 3 ميداليات ذهبية ليتصدر المنافسات، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة على 7 ميداليات منوعة ما بين ذهبيتين، و3 فضيات وبرونزيتين ليحصل على المركز الثاني، فيما نال نادي سانتا أفريكا بجزر القمر المركز الثالث بفضية واحدة.

ميرا غلوم تهدي ذهبية 5000 متر مشي للإمارات

وفي تفاصيل النتائج أهدت اللاعبة ميرا غلوم المازمي لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلادها الإمارات ميدالية ذهبية على صعيد منافسات 5000 متر مشي، بعد أن حققت زمناً وقدره 40.31.70 دقيقة، فيما جاءت هاجر محمد الزرعوني من نادي سانتا افريكا بجزر القمر في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية بعد أن قطعت المسافة في زمن 44.03.11 دقيقة، وحلت بالمركز الثالث مريم يوسف الرئيسي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بزمن وقدره 44.25.79 دقيقة.

ويعود الفضل بهذا الإنجاز للمدرب الوطني ايوب سرواش الذي قاد لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة نحو اعتلاء منصة التتويج بذهبية المنافسة، بالرغم من حداثة عهد اللعبة وتولي الاعداد لها خلال شهرين فقط ما يعدّ انتصاراً ثميناً للمدرب الوطني ابن اللعبة.

الكعبي تحصد ذهبية الوثب الثلاثي

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من جهتها عززت اللاعبة لطيفة الكعبي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة حصيلة الإمارات من الذهب بعد فوزها بالمركز الأول لمنافسات الوثب الثلاثي بمسافة 10.77م، فيما جاءت بالمركز الثاني والميدالية الفضية مريم كاظم حسن من نادي الفتاة الرياضي الكويتي بمسافة 10.12م، وحلت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية مريم يوسف من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بمسافة 9.67م.

ذهبية 3000 م موانع تذهب للبحرين

وحلّقت ماراتا هير باتو لاعب الأهلي البحريني بصدارة 3000م موانع لتنال الميدالية الذهبية بزمن 13.05.43 دقيقة، وجاءت خلفها بالمركز الثاني والميدالية الفضية العدّاءة مهرة عبد الرحيم من نادي الشارقة لرياضة المرأة بزمن وقدره 15.51.64 دقيقة، فيما جاءت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية شمسة فاهم القاسمي من نادي الإمارات الرياضي الثقافي بزمن وقدره 17.01.90 دقيقة.

تألق بحريني في دفع الكرة الحديدة

وضمن منافسات دفع الكرة الحديدية توّجت اللاعبة نورة جاسم لاعبة الأهلي بالميدالية الذهبية بعد أن حققت مسافة 16.13م، فيما نالت المركز الثاني والميدالية الفضية فاطمة الحوسني لاعب نادي الشارقة الرياضي للمرأة بمسافة 11.23م، ونالت شيخة خالد الصقهان من نادي الفتاة الرياضي الكويتي المركز الثالث والميدالية البرونزية بمسافة 10.42م، فيما جاءت فايلة خميس العريمية من نادي البشائر العماني بالمركز الرابع بمسافة 9.25م، تبعتها زميلتها ورود خلفان الناصرية بالمركز الخامس محققة مسافة 9.11 دقيقة، وحلت مروة الجسمي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز السادس بمسافة 8.09م.

الأهلي البحريني يتصدر منافسات تتابع 400 متر ×4

وفي منافسات جري التتابع 400 متر ×4 حلّ في المركز الأول وصدارة الترتيب النادي الأهلي البحريني بعد أن نجح في تحقيق الميدالية الذهبية بزمن 4.06.84 دقيقة، فيما حل نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالمركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 4.38.57 دقيقة، وجاءت الكويت بالمركز الثالث ونالت البرونزية عن طريق نادي الفتاة بزمن وقدره 5.16.66 دقيقة.

