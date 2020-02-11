"لا سال" الأردني يحقق فوزاً مستحقاً بثلاثية نظيفة على حساب جامعة نورة السعودي









اسماء السيد - أحرز ممثل المملكة الأردنية الهاشمية نادي دي لا سال فوزاً مستحقاً على نادي جامعة نورة السعودي في المباراة الترتيبية الثانية بنتيجة 3 أشواط دون ردّ وبواقع (25-13 ثم 25-13 ثم 25-15)، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن المواجهات الترتيبية لبطولة الكرة الطائرة التي تقام ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها المؤسسة منذ 2 فبراير الجاري.

وحمل اللقاء الذي جاء متوازناً ومتكافئاً باعتبارها مباراة ترتيبية لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، خالياً من التوتر وحافلاً بالفنيات التي عكست مستوى الخبرات التي تراكمت من المواجهات السابقة، حيث كان النادي السعودي نداً قوياً للاعبات نادي دي لا سال الأردني الذي كسب الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 25-13.

وحققت لاعبات نادي جامعة نورة السعودي مفاجأة عبر التقدم في مستهل الشوطين الأول والثاني اللذان حفلا بالعديد من التعادلات المثيرة وسط تشجيع كبير من محبي الفريقين ما اضفى على المواجهة أجواء من الحماسة والتشويق والاثارة وجعل منها مواجهة قمة وليس ترتيب وتحديد مراكز بالرغم من فوز لاعبات نادي دي لا سال الأردني بالشوطين الثاني والثالث على التوالي (25-13 و25-15) إلا أن المواجهة لم تخلو من القوة والندية والمتبادلة التي عبرت عن مهارات كلا الطرفين.

