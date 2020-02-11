"تلدرة السوري".. من تدريبات في العراء إلى صالات المنافسات العربية والقاريّة

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السعي وراء الحلم لا يحدّه حدّ، فبعد أن قطع نادي "تلدرة" السوري مشواراً صعباً من أجل الالتحاق بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على أرض الشارقة بنسختها الخامسة، استطاع وبشكل لافت أن يترك بصمة مشرّفة على صعيد المشاركة وتمثيل بلاده في منافسات الكرة الطائرة التي ودّعها دون أن يشارك في أدوارها النهائية التي انطلقت قبل أيام.

معاناة وتحديات

ولم تكن المعاناة التي رافقت مسيرة ممثل الجمهورية العربية السورية للوصول إلى الدورة سهلة، حيث أكدت أسرة النادي أنها قهرت الثلوج عبر التدريبات اليومية في العراء لعدم وجود صالة مغطاة يتدربون عليها فضلاً عن قلة الإمكانيات، لأجل مشاركة قوية ومشارفة ضمن فعاليات البطولة التي تقام بمشاركة أندية عربية تزاحم على نيل اللقب.

رئيس الاتحاد السوري للكرة الطائرة: حاولنا الاستعانة بأجنبيات لكن الوقت لم يسعفنا

وكشف رئيس الاتحاد السوري للكرة الطائرة الدكتور فؤاد محفوظ عن حجم المعاناة التي عاشها النادي قبل المشاركة في النسخة الخامسة من الدورة لافتاً إلى أن أنه تسلم دفّة الاتحاد مطلع العام الجاري، وحاول قدر الإمكان أن يخفف من معاناة النادي سواء كانت المادية أو على مستوى التدريبات والتحضيرات قبل الحضور للمشاركة في الدورة.

وأوضح رئيس الاتحاد السوري للعبة أن من بين المحاولات التي قام بها هي استقطاب لاعبات محترفات للفريق أو ضم لاعبات مميزات من الفرق الأخرى للمشاركة في صفوفه لكنه لم يوفق لضيق الوقت الذي رافق بين تسلمهم لدفة العمل وانطلاق البطولة في فبراير الجاري.

رئيس نادي تلدرة: العواصف والرياح في الشتاء ضاعفت من الإصرار على مشاركة مشرفة

وحول المعاناة في التدريبات وعدم وجود صالة مغطاة تابعة للنادي، يقول رئيس نادي تلدرة السوري، ورئيس البعثة منذر حسين أن النادي يقع في منطقة ريفية نائية تابعة لمحافظة حمص في منطقة السلمية، ولا يوجد لديه صالة مغطاة للألعاب، فكانت اللاعبات تتدرب في مكان مكشوف، ويتعرضن للعواصف الثلجية، والرياح الشتوية الباردة لكنّ اللاعبات تحملنها واستفدن من صعوباتها وحولها إلى عزيمة وإصرار لمشاركة قوية ومشرفة.

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وعن الدعم المالي أوضح حسين أن النادي شارك بفضل دعم مالي سخي من أحد رجال الأعمال الخيرين في سوريا الذي تكفل بنفقات المشاركة كاملة من تذاكر سفر وإقامة فضلاً عن الدعم خلال فترات التحضيرات، لافتاً إلى أن المشاركة الحالية أكسبت النادي خبرات إدارية وفنية سيتم ترجمتها إلى مشاركة أفضل في النسخة السادسة.

اللاعبة عبير حيدر: المحترفات أحدثن فارقاً بيننا وبين الأندية الأخرى

وقالت اللاعبة عبير حيدر أن الظروف الصعبة التي تدربن فيها لم تزدهن إلا صلابة لأجل تمثيل مشرف للكرة الطائرة السورية في هذا المحفل العربي الكبير، مؤكدة على رضاها إلى جانب زميلاتها عما قدمن، وأن تفوّق الفرق الأخرى عليهن بتواجد لاعبات محترفات أحدث فارقاً كبيراً في المستويات.

اللاعبة غربة عيذوقي: التجربة مدرسة بحدّ ذاتها وأكسبنا الاحتكاك مع لاعبات من مستويات مختلفة

أما اللاعبة غربة عيذوقي، فشاطرت مواطنتها الرأي بأن تواجد اللاعبات المحترفات في صفوف الأندية الأخرى هو الفارق بينهن وبين بقية المشاركات لكن التجربة مدرسة بحدّ ذاتها أسهمت في إكساب اللاعبات تجربة رائعة عبر الاحتكاك بمواهب ومستويات مختلفة في كرة الطائرة.

وقالت عيذوقي: "المشاركة بحدّ ذاتها إنجاز وهذا حصاد تعبنا الذي زرعناه طيلة الأشهر الماضية تحت الثلوج، وعبر التدريبات المرهقة، وقطع مسافات طويلة من قريتنا حتى الوصول إلى صالة مغطاة لأجل تدريب احترافي، وكنّا نتمنى أن نصل إلى دور الثمانية الكبار وتخطي مرحلة المجموعات كأقل تقدير، لكن حتما سيكون القادم أفضل".

وتوجهت جميع اللاعبات والوفد الإداري والجهاز الفني بالشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لرعايتها ودعمها وحرصها على تنظيم هذه الدورة الناجحة التي وصلت بفضل هذه الرعاية الكريمة إلى نسختها الخامسة، كما شكروا حفاوة الاستقبال ولطف التعامل من اللجنة المنظمة ومن الجميع الأمر الذي أكدوا بأنه ليس غريباً على الشعب الإماراتي المضياف.