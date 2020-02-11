السد يعود بالتعادل من مباراته مع النصر









اسماء السيد - حسم التعادل بنتيجة 2-2 مباراة النصر السعودي والسد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم النصر بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله (7) ورد السد بهدفي الجزائري بغداد بونجاح (9) وحسن الهيدوس (48) قبل أن يلحق النصر بالتعادل بقذيفة عبدالرحمن العبيد (53).

وبهذه النتيجة تصدر سيباهان الإيراني المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي 4-صفر، وحل النصر والسد في المرتبة الثانية بنقطة لكل منهما.

وجاءت بداية الشوط الأول مثيرة حيث نجح النصر في افتتاح باب التسجيل بعد مرور سبع دقائق عندما مرر يحيى الشهري كرة لزميله المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي واجه المرمى ولعب الكرة على يمين سعد الشيب (7).

ولم يتأخر رد السد سوى دقيقة واحدة حتى أدرك التعادل عندما تلقى الجزائري بغداد بونجاح كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى على يسار الأسترالي براد جونز (9). ولاحت فرصة للنصر لمعاودة التقدم ولكن رأسية عبدالإله العمري أبعدها المدافع القطري قبل ولوجها مرماه (15) وتهيأت فرصة للسد ولكن أكرم عفيف أضاع الكرة بغرابة (34) وأنقذ براد جونز مرماه من هدف محقق عندما حول كرة أكرم عفيف للركنية (42).

ومع انطلاقة الشوط الثاني ومن هفوة دفاعية توغل حسن الهيدوس بكرة داخل منطقة الجزاء متجاوزاً المدافع قبل أن يضع الكرة على يمين براد جونز (48).

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وبعد الهدف القطري المباغت اندفع النصر للهجوم بكل خطوطه وتمكن من التعديل بعدما أرسل عبدالرحمن العبيد قذيفة قوية استقرت في المقص الأيسر للحارس سعد الشيب (53).

وواصل جونز تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة بونجاح وألغى خطورتها (60) قبل أن يتألق ويتصدى لرأسية نفس اللاعب ويحولها الى ركنية (71).

ولاحت فرصة للنصر عندما صوب سلطان الغنام كرة قوية تصدى لها سعد الشيب بصعوبة بالغة وحولها للركنية (76) وحرمت العارضة النصر من هدف محقق عندما تصدت لرأسية حمدالله (82).

ملخص مباراه السد والنصر: