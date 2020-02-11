اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة القمة الا بعد طلب رسمي من الأهلي والزمالك

كشفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بأنه يشترط من أجل الموافقة على تأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، وصول طلب رسمي ومشترك من فريقي الأهلي والزمالك.

وعلى الرغم من أن الأمن وافق على إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير باستاد القاهرة، ولكن الزمالك يخشي علي لاعبيه من الإجهاد والإصابات، وتظل تمثل أزمة داخل مجلس الجبلاية.

ومن جانبه أوضح مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الوقت لا يسمح بتأجيل قمة الدوري كما أنه من الصعب البحث عن موعد مناسب للفريقين، بالإضافة إلى أن تلك لمباراة كان قد تم تأجيلها مرتين من قبل، مؤكدا ان اتحاد الكرة لن يوافق على هذا إلا في حالة طلب الناديين معا بشكل رسمي، وفي تلك الحالة يمكن دراسة الطلب.