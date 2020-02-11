شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه ظهر غدٍ استعدادًا للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض الفريق مرانه غدًا على ملعب جامعة قطر في الثانية عشرة ظهرًا.

وخاض الزمالك مرانه الأول على ملعب جامعة قطر، اليوم الثلاثاء بعد وصوله الدوحة عصر اليوم، استعدادًا لخوض السوبر الأفريقي.

أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

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وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة.

بعثة الزمالك وصلت عصر اليوم إلى قطر وسط حضور جماهيري زملكاوي مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفني فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبي الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، في إشارة الي شهداء الدفاع الجوي.

وغادرت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي في قطر.