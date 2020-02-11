شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعود للمربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز محمد حمدى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 36 مستغلاً الأخطاء الساذجة من خط دفاع ذئاب الجبل وحارس مرماه، ثم أحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 39 بسبب أخطاء دفاعية أيضًا، وفى الشوط الثانى حالف المقاولون سوء حظ كبير وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق أمام مرمى بيراميدز لينتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين دون رد.

بيراميدز خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: المهدي سليمان ، خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عما دونجا- أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة، خط الهجوم: جون أنطوي.

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وخاض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من.. حسن شاهين في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 29 محتلاً المركز الرابع بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا، وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 32 محتلاً المركز الثانى بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفاً.

ويأتى فوز بيراميدز بعد الخسارة التى تعرض لها من الأهلي فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وكان المقاولون تعرض للهزيمة فى المباراة الماضى من إنبى بنتيجة 2/1 ليستمر ذئاب الجبل فى نزيف النقاط.