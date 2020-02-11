شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى أولى جولات المرحلة الثانية من دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية في إطار الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دوري كرة اليد المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2019 / 2020، وشهده هذه الجولة فوز كل من الأهلي على جزيرة الورد بنتيجة 29 /18 وطلائع الجيش على الحوار بنتيجة 27 /22 والزهور على سبورتنج بنتيجة 25 /24 والزمالك على الفيوم بنتيجة 22/4 وأصحاب الجياد على الطيران بنتيجة 24 /20 و6 أكتوبر على المعادى بنتيجة 32 /28 .

فيما تقام الجولة الثانية من الدور النهائي بدورى محترفى كرة اليد يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كل من سموحة مع الأهلى والبنك الأهلى مع الأوليمبى وهليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع طلائع الجيش.

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أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كل من، الأهلى مع البنك الأهلى وسموحة مع هليوبوليس والأولمبى مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كل من، هليوبوليس مع الأهلى والبنك الأهلى مع سبورتنج وطلائع الجيش مع سموحة والأولمبى مع الزمالك.

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأولمبى .