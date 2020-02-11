شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يخوض آخر تدريب مع دجلة.. وحفلة وداع من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد منذ قليل، اليونانى تاكيس جونيس آخر تدريب مع فريق وادى دجلة، قبل الرحيل النهائى عن الفريق، بعد أن تم فسخ التعاقد مع دجلة بالتراضى بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق مؤخرًا.

وحرص لاعبو دجلة والجهاز الفنى على إقامة حفل وداع للخواجة اليونانى قبل الرحيل، وأعرب تاكيس جونيس عن حزنه للرحيل عن تدريب الغزلان متمنيًا لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة.

وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

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وكتب وادى دجلة عبر حسابه على "تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة".

ويضع مسئولو دجلة الرتوش الأخيرة على تعيين الجزائرى مصطفى الخروبى مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، ومن المنتظر أن يتولى الخروبى الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكى ويعمل حاليًا مدربًا للفريق الثانى بدجلة، القيادة الفنية للفريق الأول، على أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 سنه بالنادى الدجلاوى والمدرب العام لجزر القمر.