شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات الريشة الطائرة يهزم جنوب أفريقيا وينافس على ذهب البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب الوطني الأول لسيدات الريشة الطائرة، على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 4 - 1، في إطار الجولة الثانية من منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للكبار، المقامة بصالة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري.

ويلتقي منتخبنا الوطني مساء الغد مع نظيره منتخب موريشيوس لتحديد صاحب الميدالية الذهبية في منافسات الفرق للسيدات.

وكان منتخبنا الوطني قدر فاز على نظيره الجزائري أمس بنتيجة 3 - 2، قبل أن يفوز على نظيره الجنوب أفريقي مساء اليوم بنتيجة 4 - 1.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للسيدات كلًا من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوغندا وبتسوانا.

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وتضم قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة كلاً من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز في منافسات فردي الرجال.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كلاً من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك في منافسات وزجي الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفي زوجي السيدات، هادية حسني معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسري وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفي زوجي المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هاني وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.

ومن جانبه أكد هشام التهامي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.