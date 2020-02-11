شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالإسماعيلى: لا نعرف شيئًا عن سفر باهر المحمدى لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الإسماعيلي مفاجأة مدوية بتأكيده أن ناديه لا يعلم شيئًا عن سفر باهر المحمدي كابتن الفريق لألمانيا.

وقال مصدر في مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فوجئنا بسفر باهر المحمدي لألمانيا اليوم دون علم النادي ولا نعلم كيف حصل على جواز سفره "

ويضيف نفس المصدر: "الجهاز الفني فوجئ بغياب اللاعب وتأكدنا أنه لم يحصل على إذن من رئيس النادي "

وتابع: "المحمدي أعلن المقربون منه أنه سافر لألمانيا بموافقة مجلس الإسماعيلي وهذا لم يحدث"

ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة العربية على استاد الإسماعيلية بداعي الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، تحضيرًا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد المقبل فى إطار جولة الذهاب لدور الأربعة بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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المران بدأ باجتماع الجهاز الفنى مع اللاعبين تم خلاله حث اللاعبين على ضرورة الخروج من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلى واستعادة فى البطولة العربية.

وشدد الجهاز خلال حديثه على ضرورة بذل كل لاعب أقصى ما لديه سعيا لإسعاد الجماهير التى ستتواجد بالآلاف فى المدرجات وخلف الشاشات.

المران شهد حصول بعض اللاعبين على راحة فيما خاض باقى اللاعبون تدريبات خططية اشتملت على سرعة التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الخالية بالنسبة للمنافس.

وخصص الجهاز الفنى تدريبات من شأنها تدارك وإصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المواجهتين الماضيتين بالمسابقة المحلية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث حرص الجميع على التألق من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى فى الحصول على مقعد بتشكيلة المباراة.