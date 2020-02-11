شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على المقاولون فى الشوط الأول بثنائية حمدى وأنطوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الفريق السماوى بهدفين دون رد.

أحرز محمد حمدى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 36 مستغلاً الأخطاء الساذجة من خط دفاع ذئاب الجبل وحارس مرماه، ثم أحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 39 بسبب أخطاء دفاعية أيضًا.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: المهدي سليمان ، خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عما دونجا- أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة، خط الهجوم: جون أنطوي.

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وضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حسن شاهين في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.