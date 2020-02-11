شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة الأهلى وفوز الزمالك في ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، 4 مواجهات قوية في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020.

وشهد هذا الدور فوز كل من الشمس على الأهلى بنتيجة 26/24 وسبورتنج على الزهور بنتيجة 25 /14 وسموحة على مركز شباب عمال قنا بنتيجة 40 /30 والزمالك على الطيران بنتيجة 22/21 .

فيما تقام الجولة الرابعة بدوري سيدات اليد يوم السبت المقبل بمواجهات بين كلا من، المعادي مع الشمس وسبورتنج مع الجزيرة وسموحة مع الزمالك والطيران مع الأهلى .

بينما تقام الجولة الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير بمواجهات بين كل من الأهلي مع الزمالك والطيران مع سبورتنج والشمس مع سموحة والجزيرة مع المعادى .

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تقام الجولة الثانية من دورى محترفى كرة اليد على صعيد الرجال يوم الخميس المقبل الموافق 13 فبراير بلقاءات بين كل من سموحة مع الأهلى والبنك الأهلى مع الأولمبى وهليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع طلائع الجيش .

أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كل من الأهلى مع البنك الأهلى وسموحة مع هليوبوليس والأولمبى مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش .

بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من، هليوبوليس مع الأهلى والبنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة والأولمبى مع الزمالك .

أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كل من، سبورتنج مع الأهلى وطلائع الجيش مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك وسموحة مع الأولمبى.