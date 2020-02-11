شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الغانى جون مهاجم بيراميدز الهدف الثانى لفريقه فى شباك المقاولون العرب بالدقيقة 39 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، وكان محمد حمدى أحرز هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 36.

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وضم تشكيل بيراميدز كلاً من حراسة المرمى: المهدي سليمان ، خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عما دونجا- أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة، خط الهجوم: جون أنطوي.

وضم تشكيل المقاولون كلاً من حسن شاهين في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.