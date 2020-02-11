شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقسم اللاعبين لـ 3 مجموعات وأمير يقود الإحماء استعدادا للترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات في فقرة تدريبية، وذلك لتدريب اللاعبين على لعب الكرة من لمسة واحدة، خلال التدريب المقام حاليا بملعب جامعة قطر بالدوحة استعدادا للسوبر الأفريقي.

كما قاد أمير عبد العزيز، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تدريبات الإحماء للاعبين قبل المران، فيما خضع كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لبرنامج تأهيل تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بداية المران، وتحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية لقاء السوبر الأفريقي وضرورة القتال داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الفوز وإسعاد ملايين الزملكاوية باللقب.

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كما أجرى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة، والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك، موجها الشكر والتحية للجماهير المصرية التى أحسنت استقبال البعثة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز مدرب الفريق وعمرو عبد السلام مدرب الحراس وذلك قبل بدايه المران.