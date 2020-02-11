بيراميدز يقدم هدية للزمالك بالفوز على المقاولون بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزاً غاليا على المقاولون العرب بنتيجة (2-0) في مباراة الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز .

وسجل بيراميدز هدفه الأول في الدقيقة 36 بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى عن طريق أحمد توفيق قابلها محمد حمدي برأسية رائعة لتسكن شباك الحارس.

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وأحرز الغاني جون أنتوي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 39 بعد إبعاد غير ناجح من حارس المقاولون تسبب في ارتطام الكرة بالمدافع محمد سمير لتذهب إلى مهاجم بيراميدز لينفرد ويسجل ثاني أهداف فريقه.

بتلك النتيجة، حرم بيراميدز فريق المقاولون من الابتعاد بالوصافة والاقتراب من الأهلي المتصدر ليتجمد رصيده عند 32 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الثالث الذي لعب مباراتين أقل.

وعلى الجانب الأخر، وصل رصيد بيراميدز إلى 29 نقطة ليدخل المربع الذهبي، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك، ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.