نتائج مُرضية لأندية قطر.. وسقوط ممثلي الإمارات بدوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

اقتنص فريق التعاون السعودي فوزا غاليا من ملعب الشارقة الإماراتي 1 /صفر في مستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الثالثة.

ويدين التعاون بالفضل في هذا الفوز لفيصل درويش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 34 ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

النصر والسد

وتعادل النصر السعودي مع ضيفه السد القطري 2/2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة، وتعادل السد عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة التاسعة، وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 48 قبل أن ينجح النصر في تحقيق التعادل في الدقيقة 53.

وبهذا التعادل حصد الفريقان أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما المركز الثاني، خلف سباهان أصفهان الإيراني الذي تغلب على مضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في وقت سابق.

الدحيل وبيرسبوليس

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فاز فريق الدحيل القطري على ضيفه بیرسبولیس الإيراني 2 /صفر في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الثالثة.

وتقدم المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بهدف للدحيل في الدقيقة الخامسة ثم أضاف البرازيلي ايدميلسون جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وحصد الدحيل أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن التعاون السعودي الذي تغلب على مضيفه الشارقة الإماراتي 1 /صفر.

العين وسباهان

وسقط فريق العين الإماراتي في فخ الخسارة أمام ضيفه سباهان أصفهان الإيراني صفر / 4 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل أهداف سباهان أصفهان الإيراني محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، حصد سباهان أصفهان الإيراني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، وظل فريق العين بلا نقاط.