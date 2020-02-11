رسميا.. الشبراوي مستمر مع الجونة لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الجونة تجديد عقد محمود الشبراوي، جناح الفريق الأول، ليستمر مع الفريق لمدة 5 سنوات مقبلة.

وكان الشبراوي (23 عاما) انضم للجونة قادمًا من نادي القناة في صيف 2017.

ولم يخض اللاعب هذا الموسم سوى ست مباريات في بطولة الدوري المصري بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يُذكر أن الشبراوي تألق ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين، وشارك في صعود الفريق للدوري الممتاز وكذلك الموسم الماضي.