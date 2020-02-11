فاقوس يفوز على الديدامون ويحافظ على الصدارة فى دورى القسم الرابع بالشرقية

حقق مركز شباب فاقوس فوزاً مهما على فريق الديدامون برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملعب فاقوس فى إطار منافسات دورى القسم الرابع فى المجموعة الأولى بمنطقة الشرقية .
أحرز أهداف فاقوس كلا من محمد مجاهد وعريبى وأحمد مصطفى هدفين.
بينما فاز فريق الحسينية على شرويدة ٠/٥، شباب كفر صقر على أبوكبير ٠/٢،ونادى كفرصقر على ابوحماد ٠/٥،وتعادل عليم مع عرابى ٢/٢
يذكر أن فاقوس يحتل صدارة المجموعة برصيد ٢٩ نقطة، ويأتى شباب كفر صقر فى المركز الثانى برصيد ٢٧ نقطة،وأحمد
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