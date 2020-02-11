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نتائج كأس مصر لعمومى سيدات اليد في دور الثمانية

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أسفرت نتائج مسابقة كأس مصر عمومى سيدات دور الثمانية لليد، عن النتائج التالية ..
فوز الشمس على الاهلى بنتيجه 24/26
فوز سبورتنج على الزهور بنتيجه 14/25
فوز سموحه على م ش م العمال بنتيجه 30/40
فوز الزمالك على الطيران بنتيجه 21/22
وتأهلت أنديه الشمس، سموحه، سبورتنج، الزمالك إلى الدور قبل

النهائى و ستكون المباريات أيام ٢٠ /٣ قبل نهائي ، و ٢١ للدور النهائي.
مباريات قبل النهائي يوم الجمعة ٣/٢٠ الشمس أمام سبورتنج ، سموحة أمام الزمالك، والنهائي يوم السبت ٣/٢١.
 
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