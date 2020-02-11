نتائج كأس مصر لعمومى سيدات اليد في دور الثمانية

أسفرت نتائج مسابقة كأس مصر عمومى سيدات دور الثمانية لليد، عن النتائج التالية ..

فوز الشمس على الاهلى بنتيجه 24/26

فوز سبورتنج على الزهور بنتيجه 14/25

فوز سموحه على م ش م العمال بنتيجه 30/40

فوز الزمالك على الطيران بنتيجه 21/22

وتأهلت أنديه الشمس، سموحه، سبورتنج، الزمالك إلى الدور قبل

النهائى و ستكون المباريات أيام ٢٠ /٣ قبل نهائي ، و ٢١ للدور النهائي.مباريات قبل النهائي يوم الجمعة ٣/٢٠ الشمس أمام سبورتنج ، سموحة أمام الزمالك، والنهائي يوم السبت ٣/٢١.