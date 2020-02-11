"عبدالدايم" يحل أزمة مستحقات حكام الطائرة المتأخرة

نجح أحمد عبدالدايم رئيس رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، في حل أزمة مستحقات الحكام المتأخرة من مجلس الإدارة الأسبق. جاء ذلك عقب اجتماع عبدالدايم مع مجموعة من حكام منطقة القاهرة والجيرة واللجنه العليا للحكام بخصوص تسديد المستحقات المتاخرة من المجلس الاسبق للاعوام ٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠١٨/٢٠١٧ - ٢٠١٨/٢٠١٩ - لجميع حكام الجمهورية، من حكام منطقة القاهرة والجيرة واللجنه العليا للحكام بخصوص تسديد المستحقات المتاخرة من المجلس الاسبق للاعوام ٢٠١٦/٢٠١٧ - ٢٠١٨/٢٠١٧ - ٢٠١٨/٢٠١٩ - لجميع حكام الجمهورية، وتم الاتفاق علي تسديد المستحقات المتأخرة علي "٣ مراحل" في فبراير ومارس وابريل. وكانت الوفد نشرت أمس خبرًا عن تهديد الحكام بالامتناع عن تحكيم مباريات المسابقات المحلية.

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