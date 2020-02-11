شاهد.. جماهير الزمالك تشعل مطار الدوحة قبل السوبر الأفريقي

حرص عدد كبير من جماهير نادي الزمالك على التواجد بمطار الدوحة بدولة قطر، اليوم الثلاثاء، لاستقبال بعثة الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في السوبر الأفريقي.

ويستعد الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، حيث يخوض الزمالك السوبر بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية، بينما يدخل الترجي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الأجواء ممتعة للغاية وأظهرت الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا تعطش الجماهير لوصول الفريق الأبيض.

ووصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى ملعب جامعة

قطر، ليؤدي أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، جلسة مع سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبدالعزيز مدرب الفريق، وعمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كشف عن قائمة الزمالك الخاصة بمباراة السوبر التي جرى إرسالها، وتبين استبعاد 9 لاعبين من المسافرين لخوض السوبر الأفريقي.

كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

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وعقد كارتيرون، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بدايه

المران، وتحدث فيها، عن أهميه لقاء السوبر الأفريقي، وضرورة القتال داخل المستطيل الأخضر، من أجل تحقيق الفوز، وإسعاد ملايين الزملكاوية باللقب.

تدريبات الزمالك في قطر

وقام لاعبو الفريق الأبيض، بارتداء الملابس الرياضية الثقيلة، في المران الذي يقام حاليا، بملعب جامعة قطر بالدوحة، وذلك بسبب برودة الجو هناك.

وخاض الزمالك مرانه الأول منذ قليل، على ملعب جامعة قطر من أجل الاستعدادا للمباراة، حيث يتواجد الفريق في قطر قبل المباراة بثلاث أيام، بناء على رغبة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق للتعود على الأجواء هناك.

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