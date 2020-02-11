فوز بتروجت على سيراميكا ينعش الآمال ويشعل صراع التأهل للممتاز

جاء فوز بتروجت اليوم " الثلاثاء"على سيراميكا كليو باترا في ختام الجولة الرابعة عشر لدوري مجموعة القاهرة والقناة "القسم الثاني" لكرة القدم بهدفين مقابل هدف للصاعد إسلام سمير، ليقلب موازين المقدمة في المجموعة، ويشعل صراع المنافسة في إقتناص بطاقة التأهل لدوري الاضواء والشهرة" الممتاز" والتي يحصل عليها متصدر المجموعة فقط.

اوقف انتصار بتروجت اليوم قطار سيراميكا السريع ، وقرب المسافة بين محطة بتروجت الثالثة وسيراميكا المتصدر، بعد ان رفع الفوز رصيد الفريق البترولي الى 22 نقطة وقلل الفارق بينهما الى 7 نقاط فقط.

ووجه هذا الفوز رسالة أن الفريق البترولي قادم بعد أن نجح الصاعدين في تثبيت أقدامهم مبارة بعد أخرى ويحسب للجهاز الفني بقيادة علاء عبد

العال رؤيته في الاعتماد على بعض اللاعبين الجدد" عطشانين كرة" ولديهم الرغبة في الإنطلاق نحو الأضواء والشهرة ،وهي تجارب خاضها عبد العال في دوري القسم الثاني من قبل، واثبتت نجاحها .

وينظر الجهاز الفني لبتروجت لمبارياته المقبلة على أنها لقاءات كؤوس بصرف النظر عن لقاءات سيراميكا والداخلية صاحب المركز الثاني" الوصيف" بـ24 نقطة بعد تغلبه في نفس الجولة " 24" على الزرقا 5-2.

ومازال بتروجت يواجه منافسة شرسه من النجوم ومنتخب السويس رغم فوز الاول على كوكاكولا" 17 نقطة"في هذه الجولة 2-1 ورفع الفائز رصيده الى21 نقطة في المركز الرابع.

بينما خسر منتخب السويس في هذه الجولة امام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ،وتراجع للمركز الخامس برصيد 20 نقطة.

كما تراجعت مسيرة القناة وتجمد رصيده عند 19 نقطة بعد فوز جمهورية شبين بهدفين نظيفين ورفع الأخير رصيده الى 17 نقطة.

وبات الهبوط للقسم الثالث يحاصر بقوة ثلاثة أندية الزرقا والمريخ والترسانة ، والأول تجمد رصيده عند 8 نقاط متذيل الجدول ولقى هزيمة ثقيلة بخمسة اهداف مقابل هدفين امام الداخلية، ويعاني المريخ والترسانة بعد تعادلهما بدون اهداف، وتوقف رصيده المريخ عند 11 نقطة والترسانه العاشر برصيد 14 نقطة.

وبات ترتيب الاندية الـ12 بعد الجولة الرابعة عشر - من مجموع 22 جولة حتى ختام دوري المجموعة- كالآتي:

1-سيراميكا كليوباترا : 29 نقطة

2- الداخلية : 24 نقطة

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3- بتروجت 22 نقطة

4- النجوم 21 نقطة

5- م السويس 20

6- القناة 19

7- النصر 19

8- ج شبين 17

9- كوكاكولا 17

10- الترسانة 14

11- المريخ 11

12- الزرقا 8