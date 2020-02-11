مواجهات صعبة لبطلات مصر فى بطولة زيد الدولية لتنس للسيدات

تخوض نجمات مصر فى التنس غدا الأربعاء منافسات صعبة فى الدور الاول الرئيسي لبطولة زيد الدولية للتنس للسيدات البالغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار والمقامة حاليا بمجمع ملاعب تنس زيد بمدينة 6 أكتوبر.

وتلعب ميار شريف امام السلوفاكية كريستينا كوكوفا المصنفة 140 عالميا و بطلة امريكا المفتوحة للناشئات 2007 احدى بطولات الجراند سلام العالمية. بينما تلتقى لميس الحسين مع البطلة الاوكرانية العالمية ليزا سورينكو وساندرا سمير مع الهولندية ليسلى كيرخوف .

وتختتم غدا منافسات الدور الاول الرئيسي حيث تلعب أيضاً المصنفة الاولى للبطولة ورقم 77 عالميا الهولندية ارانشا روس بطلة استراليا المفتوحة ناشئات 2008 مع الاوكرانيةالصاعدة بسرعة الصاروخ داريا سنيهور بطلة ناشئات ويمبلدون العام الماضى . ويلتقى كل من الهولندية ريتشل مع الاسبانية لارا والاوكرانية مارتا مع البلجيكية كامليا و الايطالية مارتينا مع البلجيكية ماريا والالمانية انا زاجا مع الصربية ديجانا و الإيطالية كريستينا مع الجورجية ايكاترينا و الصربية اليكسندرا مع المصنفة الثانية للبطولة ورقم 111'عالميا الاسبانية اليونا بولسوفا .

وشهد افتتاحية الدور الاول الرئيسى تأهل خمس لاعبات الى الدور الثانى هن الاسبانية آن باليابانية كورمى و الروسية انستاسيا و الكرواتية تريزا والتيشكية ليندا .







الحسين مع البطلة الاوكرانية العالمية ليزا سورينكو وساندرا سمير مع الهولندية ليسلى كيرخوف .وتختتم غدا منافسات الدور الاول الرئيسي حيث تلعب أيضاً المصنفة الاولى للبطولة ورقم 77 عالميا الهولندية ارانشا روس بطلة استراليا المفتوحة ناشئات 2008 مع الاوكرانيةالصاعدة بسرعة الصاروخ داريا سنيهور بطلة ناشئات ويمبلدون العام الماضى . ويلتقى كل من الهولندية ريتشل مع الاسبانية لارا والاوكرانية مارتا مع البلجيكية كامليا و الايطالية مارتينا مع البلجيكية ماريا والالمانية انا زاجا مع الصربية ديجانا و الإيطالية كريستينا مع الجورجية ايكاترينا و الصربية اليكسندرا مع المصنفة الثانية للبطولة ورقم 111'عالميا الاسبانية اليونا بولسوفا .وشهد افتتاحية الدور الاول الرئيسى تأهل خمس لاعبات الى الدور الثانى هن الاسبانية آن باليابانية كورمى و الروسية انستاسيا و الكرواتية تريزا والتيشكية ليندا .

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