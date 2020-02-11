الجونة يجدد عقد محمود شبراوي

أعلن نادي الجونة تجديد عقد محمود شبراوي، جناح الفريق الأول، لمدة 5 سنوات.

وتألق شبراوي ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين وشارك في صعود الفريق للدوري الممتاز وكذلك الموسم الماضي رغم تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي.

ولم يخض اللاعب هذا الموسم سوى ست مباريات في بطولة الدوري

المصري بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.يُذكر أن الشبراوي تألق ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين، وشارك في صعود الفريق للدوري الممتاز وكذلك الموسم الماضي.وكان نادي الجونة قد أعلن سابقا تجديد تعاقد الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث نشرت الصفحة الرسمية للجونة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النادي جدد تعاقد أحمد مجدي وإسلام رشدي.وانضم الثنائي أحمد مجدي وإسلام رشدي إلى صفوف فريق الجونة مطلع الموسم الماضي.يذكر أن أحمد مجدي كان يلعب في صفوف الزمالك منذ أكثر من عامين، بينما كان إسلام رشدي ضمن عناصر الأهلي منذ 4 سنوات تقريبًا.