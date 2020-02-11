ديمبلي يتسبب في ضربة موجعة لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن مدة غياب لاعبه عثمان ديمبلي جناح البرسا بعد إجراءه لعملية جراحية بفلندا أثر إصابته بالأوتار القريبة من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن.

وقال النادي الإسباني في بيانه أن عثمان ديمبلي قام بعملية جراحية في فخذه الأيمن، تكللت بالنجاح، وسيغيب اللاعب لمدة 6 شهور.

وأنضم ديمبلي لنادي برشلونة قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني

صيف عام 2017، مقابل 125 مليون يورو.

وسيغيب الجناح الفرنسي عن منتخب الديوك الفرنسية في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، المقرر لها في شهر يونيو المقبل، والتي ستنطلق في الفترة ما بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

