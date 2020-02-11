بيراميدز يتفوق على المقاولون بثنائية في الشوط الاول

تقدم فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين نظيفين في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز. الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز. سجل هدفي بيراميدز محمد حمدي بضربة رأس، وجون انطوي من خطأ للحارس حسن شاهين في الدقيقتين 36 و40. انطوي من خطأ للحارس حسن شاهين في الدقيقتين 36 و40. يذكر ان المقاولون قبل اللقاء في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبيراميدز الخامس برصيد 26 نقطة.

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