اتحاد السلة يعلن نظام وجدول مباريات بطولة الجمهورية انسات

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أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن نظام مسابقة، بطولة الجمهورية انسات تحت 18 سنة لموسم 2019-2020.
وتضم المجموعة الأولى : الأهلي ، الصيد، هليوبوليس،
بينما تضم المجموعة الثانية كلا من: جزيرة الورد، الجزيرة، الشمس، رمسيس، العبور.
وتضم المجموعة الثالثة كلا من:
وجاءت المجموعة الرابعة كالتالي: سموحة، مصر للتأمين، دسوق، ثالث الجيزة، م. ش الحرية.
وتضم المجموعة الرابعة كلا من: أولاد الشعب، المدينة المنورة، م. ش محافظة قنا، م. ش النصر.
وجاء جدول المباريات كالتالي...
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