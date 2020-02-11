اتحاد السلة يعلن نظام وجدول مباريات بطولة الجمهورية انسات

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن نظام مسابقة، بطولة الجمهورية انسات تحت 18 سنة لموسم 2019-2020.

وتضم المجموعة الأولى : الأهلي ، الصيد، هليوبوليس،

العاملين بالجامعة ، بني سويف.بينما تضم المجموعة الثانية كلا من: جزيرة الورد، الجزيرة، الشمس، رمسيس، العبور.وتضم المجموعة الثالثة كلا من:الزمالك، الزهور، جزيرة الورد، سبورتنج، الرواد.وجاءت المجموعة الرابعة كالتالي: سموحة، مصر للتأمين، دسوق، ثالث الجيزة، م. ش الحرية.وتضم المجموعة الرابعة كلا من: أولاد الشعب، المدينة المنورة، م. ش محافظة قنا، م. ش النصر.وجاء جدول المباريات كالتالي...