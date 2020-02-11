يتنافس على لقب دوري أبطال آسيا 2020 عدد كبير من الهدافين المشاهير أمثال عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي، وبغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب الدحيل القطري. ويسعى المهاجم الدولي الفرنسي السابق “بافيتمبي جوميز” للاحتفاظ بلقب هداف دوري أبطال آسيا الذي ظفر به الموسم الماضي، لينجح بتلك الأهداف في قيادة الهلال السعودي لإحراز لقب البطولة لأول مرة في الألفية الجديدة. وشهدت الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا تسجيل بافيتمبي جوميز لهدف أمام نادي شاهر الإيراني. كما سجل النجم المغربي الملقب بـ هداف العالم عام 2019 “عبد الرزاق حمدالله” هدفًا في تعادل فريقه 2/2 أمام السد القطري. وفي نفس المباراة أحرز النجم الجزائري “بغداد بونجاح” هدفًا، وكاد يُسجل المزيد لولا تألق حارس مرمى النصر براد جونز. إليكم جدول هدافي دوري أبطال آسيا 2020 (محدث بعد كل جولة) اللاعب النادي عدد الأهداف التمريرات الحامسة آندري كاريو الهلال السعودي 1 1 عبد الرحمن العبيد النصر السعودي 1 0 حسن الهيدوس السد القطري 1 0 عبد الفتاح عسيري الأهلي السعودي 1 0 علي عطية الشرطة العراقي 1 0 بغداد بونجاح السد القطري 1 0 دراجان سيران باختاكور الأوزبكي 1 0 عبد الرزاق حمدالله النصر السعودي 1 0 بافيتمبي جوميز الهلال السعودي 1 0 ماريو ماندزوكيتش الدحيل القطري 1 0

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول هدافي دوري أبطال آسيا 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.