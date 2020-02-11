استهل نادي التعاون منافسات دوري أبطال آسيا، بالتفوق على فريق الشارقة الإماراتي بهدف دون رد، لحساب منافسات المجموعة الثالثة.
قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الشارقة لفريق التعاون في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
المباراة أذيعت على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق “حسن العيدروس”، ستنطلق في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش، 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت الإمارات، على استاد “ نادي الشارقة” بمدينة الشارقة.
واعتلى التعاون صدارة المجموعة مشاركة مع الدحيل القطري، صاحب الثلاث نقاط بانتصاره اليوم بثنائية.
وجاء هدف المباراة الوحيد بعد مرور نصف ساعة، من ضربة حربة مباشرة على مشارف منطقة جزاء الشارقة، انبرى لها “فيصل درويش” وكانت المفاجأة بتصويبه على طريقة “كريستيانو رونالدو“، لتمر الكرة فوق الجدار وتسقط في أقصى الزاوية اليسرى للحارس الحوسني.
شاهد هدف التعاون الرائع في شباك الشارقة
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف مُبهر “ماركة” كريستيانو رونالدو التعاون يفوز على الشارقة في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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