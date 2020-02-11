أهداف مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

أنقذ الحارس الدولي الأسترالي “براد جونز” فريق النصر السعودي من هزيمة مؤكدة أمام ضيفه السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء 11-2-2020، بتصديه لثلاثة أهداف مُحققة من أكرم عفيف وبغداد بونجاح وحسن الهيدوس، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب النصر (الملك فهد الدولي)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020.

وكان النصر السباق بالتسجيل حين سجل الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة، إلا أن السد أدرك هدف التعديل بسرعة عن طريق النجم الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة التاسعة.

وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، قبل أن ينجح النصر في تحقيق التعادل عند الدقيقة 53.

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وبهذا التعادل حصد الفريقان أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما المركز الثاني، خلف سباهان أصفهان الإيراني الذي تغلب على مضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.

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