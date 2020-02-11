براد جونز ينقذ النصر من هزيمة مؤكدة أمام السد في دوري أبطال آسيا

أنقذ الحارس الدولي الأسترالي “براد جونز” فريق النصر السعودي من هزيمة مؤكدة أمام ضيفه السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء 11-2-2020، بتصديه لثلاثة أهداف مُحققة من أكرم عفيف وبغداد بونجاح وحسن الهيدوس، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب النصر (الملك فهد الدولي)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020.

وكان النصر السباق بالتسجيل حين سجل الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة، إلا أن السد أدرك هدف التعديل بسرعة عن طريق النجم الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة التاسعة.

وأضاف حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، قبل أن ينجح النصر في تحقيق التعادل عند الدقيقة 53.

وبهذا التعادل حصد الفريقان أول نقطة لهما في البطولة، ليتقاسما المركز الثاني، خلف سباهان أصفهان الإيراني الذي تغلب على مضيفه العين الإماراتي برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.

لا لجس النبض

لم يكن هناك أي فترة لجس النبض بين الفريقين حيث تبادل كلاهما شن الهجمات بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الآخر.

وبالفعل نجح النصر بعد مرور سبع دقائق فقط من تسجيل هدف التقدم عندما سلطان الغنام كرة عرضية استلمها يحيى الشهري داخل منطقة جزء السد من الناحية اليمنى ومرر كرة بينية غلى القادم من الخلف عبد الرزاق حمد اللهي ليسدد كرة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

لم تدم فرحة النصر طويلا بتسجيل هدف التقدم، حيث تمكن السد من تعديل النتيجة في الدقيقة التاسعة عندما مرر بيدرو ميجيل كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها بغداد بونجاح بتسديدة أرضية إلى داخل المرمى.

بعد الهدف، فرض فريق النصر سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت نفسه تراجع السد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم أن النصر كان الأكثر استحواذا على الكرة وشن هجمت متتالية لكنه فشل في اختراق دفاع السد، الذي تمكن لاعبوه منة تهديد مرمى النصر في الهجمات المرتدة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 33 والتي كادت أن تشهد تسجيل السد للهدف الثاني، فمن هجمة مرتدة وصلت الكرة إلى أكرم هفيف الذي انطلق بالكرة حتى انفرد بالحارس براد جونز الذي خرج من مرماه ليمرر عفيف الكرة إلى بونجاح لكن الأخير لم يلحق بالكرة لتضيع فرصة هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 40 كاد أكرم عفيف أن يسجل الهدف الثاني للسد عندما لعبت كرة خلف المدافعين لينفرد عفيف ببراد جونز من منتصف الملعب إلا أن الحارس خرج من مرماه مع دخول عفيف لمنطقة الجزاء وتصدى لتسديدة عفيف وحولها لركلة ركنية لم تستغل.

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ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته فارضا التعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 48 سجل السد الهدف الثاني عندما مرر بيدرو ميجيل كرة خلف مدافعي النصر حيث استلمها حسن الهيدوس في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء النصر ثم راوغ نايف الماس وسدد الكرة بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

بعد الهدف كثف النصر من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 53 عندما سدد عبد الرحمن العبيد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لتعانق الشباك.

واستمرت محاولات النصر الهجومية لتسجيل هدف ثالث وهو ما كاد يتحقق في الدقيقة 56 عندما سدد حمد الله كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى لكن سعد اشيب تألق وتصدى لها.

جونز يتعملق

وأهدر بغداد بونجاح فرصة تسجيل الهدف الثالث للسد في الدقيقة 63 عندما انفرد بالحارس براد جونز لكنه سدد الكرة في جسد الحارس لتضيع فرصة هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 70 أنقذ براد جونز، حارس النصر، فريقه من فرصة هدف مؤكد عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء النصر قابلها بونجاح بضربة رأس لكن جونز حولها باكراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وكان النصر قريبا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 عندما مرر يحيى الشهري الكرة إلى سلطان الغنام داخل منطقة جزاء السد من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية إلا أن الشيب تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 82 مرر سلطان الغنام كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها عبد الرزاق حمد الله وقابلها بضربة رأس قوية لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وتألق سعد الشيب، حارس السد، في الدقيقة 84 وأنقذ فريقه من هدف مؤكد عندما تلاعب جوليانو دي باولا بمدافعي السد قبل ان يسدد كرة قوية تصدى لها الشيب.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة تألق براد جونز حارس النصر وأنقذ مرماه من هدف عندما توغل بونجاح بالكرة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية حولها الحارس لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل 2/2 بين الفريقين.

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