اونلاين | الموعد

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة الزمالك المصري والترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي 2020 والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة و القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي والمتوقع نقل اللقاء الكروي الكبير على قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD وقنوات الكأس القطرية المفتوحة، حيث يدخل فريق اللقاء على أمل تحقيق كأس السوبر الأفريقي 2020 .

موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي 2020

تقام مباراة الزمالك المصري و الترجي التونسي على كأس دوري أبطال أفريقيا 2020 يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب نادي الغرافة القطري في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ،والسابعة بتوقيت السعودية وقطر ، وتعتبر هذه المواجهة التاسعة بين الفريقين في عدد من البطولات ، استطاع خلالها الزمالك الفوز أربع مرات وفاز الترجي مرة واحدة وتم التعادل بين الفريقين في ثلاث مباريات .

يتطلع كل من فريق الزمالك والترجي التتويج بلقب كأس دوري أبطال أفريقيا 2020 ، حيث لم يتوج الزمالك باللقب منذ 2003 ، والترجي التونسي لم يحقق اللقب منذ 1995 وكان قد خطف الرجاء المغربي اللقب من الترجي التونسي عام 2019 .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

أعلنت قنوات بي إن سبورت الأولى beIN Sports HD نقلها مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي 2020 يوم الجمعة 14 فبراير 2020 على ملعب نادي الغرافة القطري وأعلنت القناة أن معلق اللقاء بين الزمالك والترجي المعلق الجزائري حفيظ دراجي .

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تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي السوبر الأفريقي 2020

م القمر الصناعي التردد القطبية EFC

1 نايل سات 11084 H 5/6

2 عرب سات 12379 H 5/6

3 سهيل سات 11547 V 5/6

4 النايل سات 12245 V 3/4

5 النايل سات 12264 H 2/3