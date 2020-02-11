اونلاين | ازمالك والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ازمالك والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك بنظيره الترجي التونسي، ببطولة كأس السوبر الأفريقي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، في العاصمة القطرية الدوحة.

تلك المباراة التي تقام على أرضية ملعب نادي الغرافة القطري، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تنطلق صافرة البداية للمبارة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويشارك نادي الزمالك في هذه البطولة بصفته بطلا الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، فيما يشارك نادي الترجي التونسي بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

ووصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء، برئاسة “إسماعيل يوسف تيجانا”، رئيس بعثة الفريق في قطر.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد فاز ببطولة السوبر الأفريقي ثلاث مرات، في عام 1994، 1997، 2003، بينما تكن نادي الترجي التونسي من حصد اللقب مرة واحدة في عام 1995.