رياضة | إبراهيموفيتش ضد رونالدو.. قمة العمالقة في نصف نهائي كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيموفيتش ضد رونالدو.. قمة العمالقة في نصف نهائي كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجه النجمان المخضرمان كريستيانو رونالدو، وزلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الخميس، في مباراة منتظرة بين يوفنتوس، ومضيفه ميلان، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، الذي يفتتح الأربعاء بمواجهة قوية أيضاً بين إنتر وضيفه نابولي.

نجح رونالدو وزلاتان بهز الشباك في نهاية الأسبوع ضمن مباريات الدوري، بيد أن فريق الأول يوفنتوس خسر بشكل مفاجىء على أرض فيرونا 1-2، ليفقد صدارة الدوري أمام إنتر بفارق الاهداف، وعلى غراره فعل ميلان بعد إهدار تقدمه بهدفين أمام إنتر فخسر 2-4.

ويبرز البرتغالي أفضل لاعب في العالم خمس مرات هذا الموسم بتسجيله 23 هدفاً في مختلف المسابقات.

في المقابل، سجل زلاتان (38 عاماً) ثلاثة أهداف بعد عودته الى الدوري الايطالي، لخوض تجربة ثانية مع ميلان.

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وبعد صناعته الهدف الأول على ملعب "سان سيرو"، سجل زلاتان القادم من لوس أنجليس غالاكسي الهدف الثاني بكرة رأسية، ليبدو أن ميلان في طريقه لتحقيق فوز سهل على جاره اللدود، بيد أنه إنهار برباعية في الشوط الثاني.

وصحيح أن سجِل زلاتان بعيد جداً عن ملاحم رونالدو، إلا أن السويدي ترك بصمة دامغة في اي بطولة شارك فيها.

ويبحث ميلان عن لقبه 6 في مسابقة الكأس، والأول منذ 2003.

في المقابل، يريد يوفنتوس الذي تخطى روما 3-1 في ربع النهائي، وضع حد للنزيف خارج قواعده، حيث خسر آخر مباراتين.