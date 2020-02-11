رياضة | عاجل.. برشلونة يرد على أنباء التعاقد مع مهاجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يرد على أنباء التعاقد مع مهاجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي برشلونة الإسباني على أنباء التعاقد مع مهاجم نظيره نادي ريال سوسيداد افي الفترة الحالية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع البرازيلي ويليان جوزيه مهاجم نادي ريال سوسيداد لضمه في الفترة الحالية.

ويريد نادي برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية لتعويض المصاب عثمان ديمبلي مهاجم الفريق والذي تأكد غيابه لمدة 6 شهور قادمة.

برشلونة يرد على أنباء التعاقد مع جوزيه

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة نفى جميع الأنباء المتداولة حول توصله إلى اتفاق مع ويليان حوزيه لضمه إلى صفوف الفريق في الفترة الحالية.

يذكر أنه يمكن أن يتعاقد نادي برشلونة مع لاعب خلال الفترة الحالية على الرغم من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية وذلك بعد أن ثبت غياب ديمبلي لمدة 6 شهور قادمة.

مشاركات ويليان جوزيه مع نادي ريال سوسيداد هذا الموسم

وقد شارك ويليان جوزيه في 22 مباراة حتى الآن مع نادي ريال سوسيداد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف ولم يصنع أي هدف.