رياضة | عاجل.. تحرك رسمي من برشلونة بعد كارثة ديمبيلي

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة تحرك رسمياً بعد معرفة مدة غياب ديمبيلي لمدة 6 شهور بإرسال التقرير الطبي للاتحاد الإسباني لطلب التعاقد مع الصفقة الاستثنائية.

واشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني سيطلع على التقرير الطبي وعرضه على اللجنة المتخصصة وإذا ثبت غياب ديمبيلي الرسمي لمدة 6 شهور سيتم منح النادي فرصة التعاقد مع الصفقة الاسثنائية.

ويحق لبرشلونة التعاقد مع صفقة استثنائية في الساعات القادمة ليكون بديلاً للفرنسي ديمبيلي لأن قوانين ولوائح الاتحاد الإسباني تنص على أنه في حالة تعرض أي لاعب لإصابة طويلة الأمد سيتم منح فرصة لفريقه للتعاقد مع صفقة استثنائية في منتصف الموسم.